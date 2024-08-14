Ancora Ordine su Kalulu: “Sarebbe una grossa plusvalenza per il Milan”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato della sempre più probabile cessione di Kalulu dal Milan alla Juve...

In esclusiva a derbyderbyderby.it ha parlato Franco Ordine che su Pierrè Kalulu ha detto: “La valutazione del francese (complessivi 20,5 milioni più 10% sulla rivendita) è corretta e consentirebbe una ricca plusvalenza. Però le modalità scelte (prestito oneroso con diritto di riscatto) sono il punto debole dell’affare”.

Ancora le sue parole

"Servirebbe un obbligo a talune condizioni. Fine della guida: affare da concludere ma con una piccola modifica". Queste le parole in esclusiva a derbyderbyderby.it