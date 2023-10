Ordine su Donnarumma: “Non credete che Biancaneve ha paura dei fischi”

“Fa molta tenerezza il tentativo, maldestro, di Gigio Donnarumma e del suo agente Enzo Raiola, di ricucire lo strappo con i tifosi del Milan accreditando date e ricostruzioni clamorosamente inesatte. Evidente lo scopo: provare a rendere meno ostile il clima della prossima sfida di Champions League di novembre. Enzo Raiola, cugino di Mino: “Con la Juve era previsto scambio e soldi, noi aspettavamo la Champions, poi loro ci hanno detto di aver preso Maignan!”. È andata invece così: il Milan ha offerto 8 milioni per 5 anni (più commissione da 20 milioni chiesta da Raiola, ndr), ha ricevuto un secco no. Ha provato a convincere il ragazzo che ha segnalato a Mino l’iniziativa con successiva telefonata di fuoco a Massara. A quel punto il club si è rivolto a Maignan e ha chiuso l’accordo. Quando Paratici è stato fatto fuori dalla Juve e il ritorno di Allegri ha reso incedibile Szczesny, Raiola si è ritrovato col cerino in mano e ha provato a ricucire col Milan. Troppo tardi, tempo scaduto! Da Parigi ora Donnarumma aggiunge: “Al Milan devo tutto e ho dato tutto. Ci sarà tempo per ricucire con i tifosi”. Donnarumma al Milan ha dato il rendimento in cambio di uno stipendio da 6 milioni netti l’anno più 1 milione al fratello Antonio ma all’uscita ha dato ZERO al Milan. Non credo ci sarà il tempo per ricucire con la tifoseria rossonera”.