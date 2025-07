Ordine: “Allegri è tornato diverso al Milan, ha una grande motivazione…”

Ha grande motivazione: “L’Allegri II° ha maturato altre esperienze, alcune molto felici (scudetti di fila con la Juve più due finali di Champions League perse ma se vale per Simone Inzaghi come sinonimo di eccellente lavoro, deve valere anche per lui), altre meno, sempre a Torino, chiamato a gestire il dopo CR7 e il terremoto delle plusvalenze. Ha chiuso con la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta e la sceneggiata contro Giuntoli. È animato per questo motivo da una grande motivazione e aiutato nell’occasione da una conoscenza approfondita del Milan della passata stagione. Quando cominciò a circolare la sua candidatura per sostituire Fonseca, non ha perso una partita di quel Milan appuntando pregi e difetti che gli serviranno per correggere il suo prossimo Milan”.