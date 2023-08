Olorunleke: “Chuck e Leao? Il rischio è di ritrovarsi troppo sbilanciati”

Intervistato dai microfoni di TMW, Mathew Olorunleke ha parlato del Milan e dell'arrivo in rossonero di Samuel Chukwueze: "Chuk a livello tecnico e nell'uno contro uno è fortissimo. Ma c'è un problema a livello di equilibrio, non so se il Milan riesce a supportare contemporaneamente lui e Leao perché il rischio è quello di ritrovarsi con una squadra sbilanciata".