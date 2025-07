Oggi Arsenal-Milan: seguite il live del match con noi de IlMilanista.it

Seguite il live del match con noi. L'appuntamento è per le 13 circa sul nostro sito. Vi aspettiamo amici milanisti

Oggi alle ore 13.30 ora italiana, il Milan affronterà nella tournee asiatica l’Arsenal di Mikel Arteta. La squadra allenata da Max Allegri scenderà in campo a Singapore con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe ed iniziare ad oliare qualche meccanismo.

Seguite il live del match con noi de IlMilanista.it. Dalle ore 13 circa, infatti, vi racconteremo passo dopo passo questa prima uscita stagione dei rossoneri in vista di una stagione che li vedrà impegnati su due fronti con impegni ben dilatati e la possibilità di fare bene sia in Serie A che in Coppa Italia.