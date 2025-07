Massimo Oddo resta alla guida del Milan Futuro: contratto fino al 2027

Oddo confermato alla guida del Milan Futuro. Il progetto prosegue nonostante la retrocessione: fiducia nel tecnico e focus sui giovani.

Stefania Palminteri Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 12:48)

Adesso è ufficiale: Massimo Oddo continuerà ad essere l’allenatore del Milan Futuro. Il tecnico ha rinnovato il suo contratto fino al giugno 2027, come annunciato dal club rossonero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Massimo Oddo che rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027. Tornato in rossonero nelle vesti di allenatore di Milan Futuro nel febbraio del 2025, Oddo continuerà a seguire i giovani talenti anche nelle prossime due stagioni. Il lavoro intrapreso nei mesi in cui è stato in carica, ha spinto il Club a dare piena fiducia a Massimo, nella convinzione che, sotto la sua guida tecnica, proseguirà quel percorso di valorizzazione e crescita dei calciatori provenienti dal vivaio, con l’obiettivo di renderli pronti anche per la Prima Squadra.

Confermati anche il vice allenatore Marcello Donatelli, i collaboratori tecnici Mauro Tassotti e Valerio Brandi“

Un progetto che guarda oltre la retrocessione Il progetto Milan Futuro si conferma dunque ambizioso, nonostante la brutta partenza nella stagione inaugurale, conclusa con una retrocessione in Serie D. La scelta di confermare Oddo e il suo staff mostra chiaramente la volontà del club di puntare ancora con forza sulla seconda squadra, per formare i propri giovani, valorizzarli e, eventualmente, renderli pronti per la Serie A.

Un passaggio intermedio importante, che permette ai talenti del vivaio di confrontarsi con il calcio dei grandi, anche se in categorie inferiori. Ora il Milan Futuro è chiamato a fare bene e, se possibile, a lottare per tornare subito in Serie C.