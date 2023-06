Nuovo stadio, il Milan ha fatto un primo passo formale per San Donato

Il Milan si è messo concretamente negli scorsi giorni per l’area di San Donato, dove potrebbe sorgere il nuovo stadio

Da mesi ormai ci si chiede quale sarà il futuro di San Siro e dove verrà costruito il nuovo stadio del Milan. La strada da compiere è ancora lunga e non priva di ostacoli, ma nelle ultime ore il club rossonero ha compiuto un passo fondamentale per la realizzazione del nuovo impianto di proprietà a San Donato Milanese (nell’area San Francesco). Infatti il club di via Aldo Rossi sembra aver trovato la zona ideale dove costruire il nuovo stadio, dopo mesi di valutazioni. Ovviamente la questione non è finita qui, ma ci sono ancora tanti ostacoli da superare.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, due giorni fa il Milan ha firmato un accordo con Sport Life City, società che detiene il controllo dell’area. Non si tratta di un accordo esclusivo, ma di un’intesa preliminare per cedere i permessi urbanistici relativi a quella zona. Il Milan ha deciso di puntare su quest’area principalmente per la posizione, perché è vicina alle autostrade ed è servita da treni e metro. L’altra motivazione risiede nella visibilità che offre, perché sarebbe la prima grande costruzione che si vede da chi arriva a Milano dal sud.

La conferma è arrivata ieri dal sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, che ha scritto in una lettera aperta: "Nelle scorse settimane è giunta all’Amministrazione Comunale la richiesta di disponibilità a valutare un progetto alternativo che, senza modificare le quantità edificabili già previste sull’area, prevede la costruzione dello stadio dell’A.C. Milan". Da sottolineare però che non si tratta di un accordo esclusivo o vincolante del Milan con l’area. Dunque San Siro e Sesto San Giovanni restano in corsa, anche se defilate.