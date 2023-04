Nuovo stadio, Fontana: “Si deve far chiarezza. Società meritano risposte”

La questione relativa al futuro di San Siro è una delle più chiacchierate degli ultimi tempi. Da mesi infatti ci si interroga su quale sarà il destino dell’impianto milanese, se verrà abbattuto o se verrà ristrutturato. La cosa certa è che Milane Inter vogliono uno stadio di proprietà, con i rossoneri che negli ultimi tempi hanno optato per realizzare un impianto proprio in zona La Maura. Ovviamente non c’è ancora nessuna certezza riguardante il futuro stadio di Milano.