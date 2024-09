Milan, nuova partnership con Grenade: sarà Regional Partner per l’Italia

Il club rossonero è sempre attivo dal punto di vista commerciale. Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha annunciato una nuova partnership

Stasera la squadra di Fonsecatornerà in campo contro il Lecce. Ma nel frattempo però la società è sempre al lavoro per lo sviluppo a livello economico. Il club rossonero è sempre attivo dal punto di vista commerciale. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milanha annunciato una nuova partnership. Stavolta si tratta di un grande brand di barrette proteiche. Un altro grande marchio che entra nella famiglia rossonera. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare l'avvio di una nuova partnership con Grenade, il brand leader nel mondo delle barrette proteiche già presente in oltre 80 paesi nel mondo, che entrerà nella famiglia rossonera come Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l'Italia.

AC Milan e Grenade condividono l'importanza della nutrizione e del rinforzo muscolare come elementi chiave per una performance fisica di massima eccellenza, per questo motivo, con l'avvio di questa partnership, viene introdotto anche il "Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month": un premio mensile che Grenade e il Milan riconosceranno al giocatore che ha avuto la performance fisica “più esplosiva” del mese. Verranno valutate di mese in mese tutte le performance dei giocatori per definire alla fine dell’anno qual è stato il giocatore più esplosivo della stagione by Grenade: “Che la sfida abbia inizio!”.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Grenade come nuovo partner di AC Milan in Italia. Questa collaborazione rappresenta un'importante opportunità per entrambe le parti, e siamo entusiasti di lavorare insieme per promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel campo dei prodotti ad alto contenuto proteico amati dagli sportivi, e non solo. Il premio ‘Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month’ rappresenta un’iniziativa che riflette i valori condivisi di impegno e performance".

Francesco Meroni, Marketing Director del Gruppo Mondelēz International in Italia ha dichiarato: "L'ingresso nel mercato delle barrette proteiche con un marchio di successo come Grenade rappresenta per noi un’importante opportunità per presidiare un trend di consumo in costante crescita e con elevate potenzialità. La partnership con il Milan si pone al centro della nostra strategia di lancio in Italia e siamo certi che grazie a questa collaborazione e alle attività che svilupperemo insieme saremo in grado di far scoprire la qualità e il gusto della barretta proteica amata in più di 80 paesi al mondo al vasto pubblico italiano".

Tom Murphy, International Director Grenade ha aggiunto: "È un momento davvero emozionante per la storia del Brand Grenade. Siamo entusiasti di poter lavorare per le prossime stagioni affianco ad una delle squadre più iconiche del mondo con cui condividiamo i valori e le passioni". (acmilan.com)