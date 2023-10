Novità su Romero, l’argentino potrebbe restare: ecco spiegato il motivo

Il fantasista argentino Romero potrebbe restare ancora in rossonero. Ecco tutte le ultime che arrivano dal mercato e le novità sul calciatore

Il Milan sta pensando ad un possibile colpo di scena. Luka Romero(ad oggi) non ha trovato molto spazio, nonostante una grandissima tournée americana. Proprio per questo motivo la società poteva pensare ad una cessione il prossimo gennaio, ma in questa ore sembra essere cambiato tutto.

Il club di Milano non deve escludere una situazione, nel corso del prossimo gennaio uno dei tanti nuovi innesti non ci sarà per via della Coppa d'Africa: Samuel Chukwueze. Proprio per questo motivo Luka potrebbe tornare a tutti gli effetti a ricoprire un ruolo fondamentale nel corso del mese di Gennaio.

Adesso la palla è nelle mani della dirigenza che deve decidere e soprattutto deve convincere Romero. L'argentino difficilmente accetterà ancora per tanto tempo di essere solo e semplicemente una ruota di scorta. L'ex biancoceleste ha dimostrato di avere le capacità per fare bene e vuole continuare a sorprendere.

