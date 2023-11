Nicolato: “Il Milan ha grande fiducia in Colombo, deve continuare così”

Sul futuro di Lorenzo Colombo

“Sono valutazioni in cui non voglio entrare. Ma ho grande stima di Pioli e credo che il Milan abbia scelto di mandarlo a giocare con continuità per trovarsi poi un giocatore migliore. Hanno grande fiducia in lui e questo percorso per garantirgli la continuità di cui Lorenzo ha bisogno per il tipo di giocatore che è”.