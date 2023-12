MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Newcastle-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Newcastle vs Milan . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 40 - Rafa Leao riceve un cartellino giallo un po' troppo severo. Reo di aver dato una gomitata ad un avversario, il portoghese chiede spiegazioni al direttore di gara che non vuole sentire però lamentele.

Minuto 62 - Leao accelera, salta un uomo, un secondo lo tocca e lo sbilancia. Il portoghese non cade. Chissà cosa sarebbe successo se fosse cascato a terra?

