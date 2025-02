Nesta: “Ci sono due tipi di calciatori, a noi mancano quelli di…”

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato del futuro del club brianzolo ad un passo dalla retrocessione in B...

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Alessandro Nesta che sul Monza ha detto: "Abbiamo bisogno di giocatori. Il calcio è fatto di calciatori e differenze tra calciatori: ci sono giocatori importanti e quelli un po' meno... Se perdi tutti questi giocatori, qualsiasi squadra, anche l' Inter va in difficoltà. Ora il gruppo andrà tenuto vivo, sarà demoralizzato, bisogna fare punti con chi lottiamo, a Roma puoi perdere 1-0 o 4-0, la differenza era tanta".

Ancora le sue parole

"Ci sono ragazzi con cui abbiamo lavorato da inizio anno, altri hanno bisogno di tempo. Bianco non è neanche nostro, i giovani vanno aiutati, ma senza i vecchi fanno fatica e vanno in difficoltà. Hanno bisogno di gente con esperienza, che sa gestire questi stadi e le ondate delle gare".