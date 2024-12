Milan, nessuno in Serie A spende così tanto per il CDA: il dato

Il club rossonero è quello che spende di più in Serie A negli stipendi per il proprio Consiglio di Amministrazione: i numeri nel dettaglio

Il Milanha un primato in Serie A. Il club rossonero, infatti, è quello che spende di più in Serie A negli stipendi per il proprio Consiglio di Amministrazione. A rivelarlo è un approfondimento realizzato da Calcio e Finanza.