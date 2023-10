Da Maignan a Tomori, come sono andati ieri i nazionali rossoneri

Nella giornata di ieri sono stati diversi i giocatori rossoneri scesi in campo con le rispettive nazionali, tra gare ufficiali e amichevoli

Alla ripresa del campionato la squadra di Pioli dovrà affrontare la Juventus. Ma in questo weekend la Serie A è ferma per lasciare spazio alle nazionali. Nella giornata di ieri sono stati diversi i rossoneri scesi in campo. Vediamo come sono andati, grazie al sito ufficiale del Milan.

Il report: "Una serata di verdetti. Venerdì è cominciata per davvero, dopo la non partecipazione di Pellegrino in Argentina-Paraguay 1-0 (qualificazioni al Mondiale 2026), la girandola degli impegni dei rossoneri in Nazionale. La Francia, battendo l'Olanda, ha strappato il pass ufficiale per l'Europeo in programma il prossimo giugno-luglio grazie ai 18 punti in sei giornate. Maignan, Hernández e Giroud hanno partecipato al 2-1 di Amsterdam: impiego pieno per Mike e Theo, invece per Olivier spazio verso la metà della ripresa. Di fronte avevano un avversario speciale come Reijnders, compagno nel Milan e in campo dall'inizio alla fine nell'atipica posizione di esterno d'attacco.

Sorride anche il Portogallo, il 3-2 alla Slovacchia ha reso ancora più netto il percorso (21 punti in sette giornate) permettendogli di volare allo stesso modo a Euro 2024. Un'ora di gioco abbondante per Rafael Leão, titolare e poi richiamato in panchina nel match di Porto. Infine le amichevoli, 62' per Fikayo Tomori in Inghilterra-Australia 1-0 a Londra e 65' per Samuel Chukwueze in Arabia Saudita-Nigeria 2-2 a Portimão".

