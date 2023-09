Nasti si racconta: “Crescere nel Milan è motivo d’orgoglio. Ora a Bari…”

Marco Nasti ha rilasciato un'intervista a Telebari, in cui ha parlato delle prime impressioni di questa nuova esperienza al Bari . L'attaccante, classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Milan , da cui è partito in prestito verso il club pugliese.

Il passaggio dai rossoneri al Bari: " Certamente essere cresciuto nel Milan è un motivo d’orgoglio per me . Però l'emozione di venire qui a Bari è stata grande : c’è aria di grande calcio . Lo notai già lo scorso anno quando giocai al San Nicola con il Cosenza"

Il gol segnato in Under 21: "Come prima cosa ho pensato a buttare il difensore avversario in tribuna con una spallata (ride, ndr). Poi, senza neanche vedere il posizionamento del portiere, ho deciso di calciare ed è uscito un bel gol. L’esultanza? Avevo visto una foto di Di Cesare sulla pagina Facebook del Bari e per quello mi è venuto spontaneo emularlo".