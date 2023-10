MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Napoli-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Napoli vs Milan. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 59 - Maignan esce male e si fa sfuggire il pallone. Provvidenziale l'intervento di Tomori, che non colpisce il pallone di braccio, evitando il rischio del rigore.

Minuto 62 - Romero stende Zielinski sulla trequarti rossonera. Il fallo c'è ed è giusto il giallo estratto dall'arbitro per l'argentino. Sulla punizione conseguente arriva il gol di Raspadori.

Minuto 71 - Leao parte in contropiede dopo aver superato Lobotka in contrasto aereo, ma Orsato fischia il fallo del rossonero. Tra i due c'è differenza fisica e la sbracciata del portoghese è leggera.

Minuto 89 - Romero salta Natan che lo travolge senza riuscire a frenare l'irruenza: Orsato estrae il secondo giallo inevitabile per il difensore del Napoli.

