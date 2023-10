Verso Napoli-Milan, i convocati di Garcia: c’è Anguissa, in due out

Questa sera il Milan affronterà il Napoli al Maradona: il club partenopeo ha diramato la lista dei convocati, in cui torna il centrocampista

Questa sera il Milan affronterà il Napoli al Maradona. I rossoneri vogliono trovare riscatto dopo le sconfitte contro Juventus e PSG nell'ultima settimana. Nel frattempo il club partenopeo ha comunicato i convocati per il match.

Come confermato già in conferenza stampa, Rudi Garcia ha recuperato André Zambo Anguissa , che rientra tra i convocati. Sono assenti invece i due infortunati Juan Jesus e Victor Osimhen . Di seguito la lista completa.

