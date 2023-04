Napoli, Spalletti: “La sconfitta in Champions ci ha condizionato”

Ieri il Napoli ha vinto in casa della Juventus e nel dopo partita il tecnico e Di Lorenzo sono tornati sull'eliminazione in Champions League

Ieri sera, dopo il successo del Milan sul Lecce, la domenica di Serie A si è chiusa con il posticipo tra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium la gara è stata in equilibrio a lungo e gli azzurri hanno vinto con un gol di Giacomo Raspadori nel recupero. Per i partenopei si tratta di un successo molto importante, che dà già un possibile match point Scudetto nella prossima giornata, in caso di sconfitta della Lazio contro l'Inter.

La capolista della Serie A quindi ha ripreso la sua marcia in campionato, dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Milan. A fine partita, ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti è tornato sulla sfida europea: "La sconfitta in Champions ci ha condizionato nell'ultimo periodo, ma se si è tutti insieme nella sconfitta la sofferenza è la metà e le gioie sono doppi".

Sempre a Dazn, ha parlato anche Giovanni Di Lorenzo: "Sicuramente quella è stata una partita dove volevamo passare, in una competizione importante e in uno scontro alla pari. Dispiace essere usciti in quel modo, ma lo abbiamo fatto giocando due grandi partite contro una grande squadra. Poi ci siamo tuffati a preparare questa sfida, le grandi squadre guardano a ciò che devono fare. Qui abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".