Milan, incassi stellari: la Champions segna il boom delle vendite

La cavalcata del Milan in Champions League è da brividi. I rossoneri hanno buttato fuori ai quarti di finale il miglior Napoli dell'era moderna, grazie a due prestazioni superlative. La squadra di Stefano Pioli ha messo in campo tutte le proprie qualità. E' riuscita a spingere il piede sull'acceleratore quando era il momento, ed inoltre ha difeso con le unghie il proprio risultato. Ma c'è un dato che ha fatto infiammare tutto l'ambiente meneghino, scopriamo di cosa si tratta.

MILAN: INCASSI STELLARI

La stagione dei rossoneri, non fa sorridere solamente i propri tifosi, ma anche le casse del club. IlMilan infatti, si è portato a casa ben 120 milioni di euro, tra bonus UEFA e stadio. L’exploit che ha avuto la squadra nella competizione europea ha permesso anche di aumentare le vendite sotto il punto di vista del merchandising. La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus eccezionale sul boom di vendita che i diavoli stanno avendo sulle magliette. La casacca più venduta è quella di Sandro Tonali, che in Italia raggiunge la quota del 24% . Seguono alla maglia dell'ex Brescia, Zlatan Ibrahimovic, Theo, Leao ed infine Giroud. Mentre per quanto riguarda il kit gara più acquistato all'estero si posiziona in cima alla classifica il totem svedese, re indiscusso fuori dal confine italiano.