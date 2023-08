Milan, Musah è l’ultimo colpo di mercato: conosciamolo meglio

Il centrocampista statunitense arrivato dal Valencia è l'ultimo colpo in ordine di tempo di questo mercato rossonero: ecco cosa c'è da sapere

Redazione Il Milanista

Il club rossonero in questo mercato ha messo a segno tanti colpi e l'ultimo arrivato è Yunus Musah. Conosciamolo meglio con il focus del sito ufficiale del Milan: "Un reparto molto rinnovato, come quello del centrocampo rossonero, accoglie un altro volto nuovo in Yunus Dimoara Musah. Centrocampista dall'elevata versatilità, nonostante la giovane età - il prossimo 29 novembre saranno 21 anni per lui - vanta esperienze importanti tra Club e Nazionale. Il nuovo numero X rossonero proviene dal Valencia, squadra con cui ha esordito da professionista e si è affermato per affidabilità e capacità in un campionato altamente competitivo come la Liga.

Yunus nasce a New York, ma giovanissimo approda con la sua famiglia di origini ghanesi in Italia, a Castelfranco Veneto. È nel nostro paese, e in particolare nel Settore Giovanile del Giorgione, che impara a giocare a calcio prima di trasferirsi, a 12 anni, nella prestigiosa Academy dell'Arsenal. Nei Gunners impressiona i suoi allenatori per le caratteristiche fisiche e soprattutto il carattere e la determinazione mostrata in campo. Una seconda svolta della sua formazione calcistica arriva nell'estate 2019, quando a 17 anni da compiere approda al Valencia che lo inserisce subito nella sua seconda squadra, che milita in Segunda División B.

Passa in Prima Squadra nella stagione successiva, la 2020/21, esordendo ufficialmente in Liga a 17 anni e 8 mesi nel successo del Valencia sul Levante. È il primo giocatore americano e inglese - perché parallelamente Yunus compie la trafila delle giovanili con l'Inghilterra - a esordire con il club taronja e l'1 novembre 2020 diventa anche il marcatore straniero più giovane nella storia del club, andando a segno in un 2-2 contro il Getafe. Nelle tre stagioni con il Valencia gioca tanto (108 le presenze tra tutte le competizioni) andando a segno in totale per 5 volte e disimpegnandosi in più ruoli di centrocampo. Mediano, mezzala, esterno ma anche trequartista offensivo: Musah fa della duttilità una delle chiavi del suo gioco, sapendo abbinare la forza fisica alla buona tecnica di base che lo rende abile anche in impostazione.

Dicevamo in precedenza delle esperienze importanti da lui vissute, che non si fermano però all'Academy dell'Arsenal e soprattutto al Valencia. A novembre 2020, dopo avere militato in tutte le Under inglesi dall'U15 all'U18, Yunus accetta la convocazione degli Stati Uniti: l'esordio arriva il 12 di quel mese, in amichevole contro il Galles. Musah è poi protagonista nelle qualificazioni al Mondiale 2022 e, soprattutto, nella kermesse iridata in Qatar giocando tutte e quattro le partite di Team USA insieme a Christian Pulisic. Prima dell'approdo al Milan, per lui anche la vittoria nella CONCACAF Nations League 2022/23, competizione in cui figura anche nell'undici ideale a fine torneo".