Mrkela (d.s. Stella Rossa): “Abbiamo una squadra che è la migliore degli ultimi 15-20 anni”. E su Stankovic…

MILANO – Il Milan giovedì pomeriggio affronterà la Stella Rossa di Belgrado per i sedicesimi di Europa League. Una sfida che riporta alla mente la partita di Champions League del 1988. Ovvero quando i rossoneri conquistarono la prima Coppa Campioni nell’era Berlusconi. Era il Milan di Arrigo Sacchi con Baresi e Maldini, che ancora oggi sono al Milan, di Gullit e Rijkaard. I servi, invece, avevano Prosinecki, Stojkovic e Savicevic , che poi arriverà a Milano, ed erano allenati da Branko Stankovic ex compagno di squadra di Boskov. Ma nei rossobianchi c’era anche l’attaccante Mitar Mrkela, oggi direttore sportivo del club.

Le parole al canale tematico del club di Mitar Mrkela

Nella giornata odierna, al canale tematico della Stella Rossa, è intervenuto proprio il d.s. della formazione serba Mitar Mrkela per parlare della sfida contro il Milan in Europa League. Il dirigente dei Crveno-beli ha iniziato la sua intervista partendo proprio da quegli ottavi dell’allora Coppa Campioni contro la formazione allenata allora da Arrigo Sacchi. Ecco le sue parole: “Rispetto a 30 anni fa ora è un momento completamente diverso. La differenza tra i club tradizionali provenienti dai paesi dell’est come la Stella Rossa e quelli ricchi è molto più grande. C’è molto più denaro in circolazione e le grandi squadre sono diventate piccole colonie dei migliori giocatori del mondo“. L’ex attaccante dei biancorossi ha parlato anche della sfida contro la formazione di Stefano Pioli: “Vista in questo modo, la differenza di cui parliamo è ora a favore del Milan. Tuttavia, abbiamo una squadra che è la migliore degli ultimi 15-20 anni. Il nostro staff di professionisti, guidato da Dejan Stanković, conosce molto bene il calcio italiano. Sanno come giocare contro squadre come il Milan ed è qui che vediamo il nostro più grande vantaggio“. E con l’ex Inter Dejan Stanković in panchina è subito derby.