MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Lazio

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Lazio, partita valida per la 27esima giornata di Serie A

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Lazio , valida per la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno perso 2-1 , con la rete decisiva di Pedro su rigore nel recupero, dopo i gol di Zaccagni e Chukwueze . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 14 - Theo finisce a terra nell'area biancoceleste dopo un contrasto con Marusic. Normale scontro di gioco, giusto non fischiare nulla.

Minuto 60 - Joao Felix atterrato in area da una spinta di Rovella, ma l'arbitro lascia correre dopo un breve check al Var. Episodio al limite, il centrocampista biancoceleste si è preso un bel rischio per la spinta evidente.

Minuto 67 - Isaksen se ne in ripartenza e Pavlovic lo stende in scivolata: per Manganiello è rosso diretto. Decisione corretta.