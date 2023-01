MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Salernitana-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Salernitana vs Milan . Andiamo a vedere le decisione più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.

La moviola del match tra Salernitana e Milan

Minuto 50 - Piatek si invola verso la porta difesa da Tatarusanu. Tomori lo rimonta all'ultimo elo sbilancia quando l'attaccante polacco è ormai dentro l'area di rigore. Per l'arbitro è tutto regolare. Tomori si aiuta con la spalla e d'esperienza contiene il centravanti ex Fiorentina. Proprio per questo motivo sembra giusta la decisione del direttore di gara. Ci sarebbe stata comunque da controllare la posizione di partenza di Piatek.