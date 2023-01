News Milan / La chiamata di Allegri che spiazza Cardinale: ora gira questa voce

E' un periodo di grosse novità in casa Milan, da diversi punti di vista. Il calciomercato, ora che è gennaio, sta già portando in dote diverse news decisamente interessanti per il club rossonero, impegnato su più fronti. Dai rinnovi (con quello di Rafael Leao in testa) ad alcune possibili uscite, fino ad arrivare al mercato in entrata. Maldini e Massara si stanno muovendo parecchio, su questo non ci piove. In tutto questo, poi, c'è anche il campo. Pioli e i suoi ragazzi sono pronti a riprendere la rincorsa al Napoli, che ripartirà da Salerno. Ma ci sono anche altre importanti notizie che riguardano il Milan e che stanno circolando in queste ore in orbita rossonera.