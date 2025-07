Moretto: “Dusan Vlahovic resta uno dei primissimi nomi del Milan”

Il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato del mercato estivo rossonero, in particolar modo dell'attacco. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Vi do un piccolo aggiornamento, comunque interessante, per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Perché vi ho sempre detto che è stato uno dei primi nomi che abbiamo fatto all’interno del canale per quanto riguarda l’attacco del Milan, e Dusan Vlahovic resta uno dei primissimi nomi del Milan per rinforzare l’attacco, e nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Vlahovic per capire come incastrare dal punto di vista economico i tasselli per vedere Dusan Vlahovic in rossonero”.

Ancora le sue parole

“Quindi ci sono stati dei contatti tra le parti. Il grande stimatore di quest’operazione è sicuramente Massimiliano Allegri, che sta insistendo molto con la sua dirigenza per avere Vlahovic in attacco”.