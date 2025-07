Moretto: “Resiste la candidatura del Milan per Vlahovic”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “L'interesse del Milan per Victor Boniface è reale, anche se è un'operazione difficile a livello di costi. Però è vero che il Milan ha fatto una chiamata. Dentro alla lista del Diavolo per l'attacco resiste Dusan Valhovic, mentre sono usciti i profili di Darwin Nunez, per una questione di costi troppo elevati tra cartellino e ingaggio, e di Duran, passato ufficialmente al Fenerbahce”.