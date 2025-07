Moretto: “Jashari-Milan? Vediamo ora le mosse dei rossoneri”

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del Milan e di un caso di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Ribadisco il fatto che il Milan non ha ancora mollato Jashari, anche se c’è leggera distanza sulle cifre dell’operazione: il Bruges chiede 35 milioni di parte fissa garantiti più bonus per arrivare a 40 milioni. Vedremo che tipo di mosse farà il Milan”.

Ancora le sue parole

“Il Milan è forte del sì di Jashari, che sta spingendo tantissimo, ma resta la leggera distanza tra i due club. Credo che possa essere proprio una questione di principio per il Bruges e, di fatto, anche per il Milan. Ma non è una trattativa tramontata al 100% e c’è ancora la possibilità che Jashari possa andare al Milan”.