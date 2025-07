Moretto: “Il Milan vuole comporre il suo attacco con Gimenez e...”

Il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato del mercato estivo rossonero, in particolar modo dell'attacco. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Il Milan vorrebbe comporre il suo attacco con Santi Gimenez e Dusan Vlahovic, avere questi due attaccanti, queste due presenze forti all’interno dell’area di rigore per poi giocarsi le proprie carte al meglio nel corso di questa stagione. Però teniamo il nome di Vlahovic nella graduatoria, nella lista, nelle preferenze del Milan”.

Ancora le sue parole

“Vedremo poi dal punto di vista economico perché come sapete Vlahovic percepisce uno stipendio importante. Vedremo poi se questa situazione si può evolvere positivamente per il Milan considerando poi il fatto che Vlahovic è ancora sotto contratto con la Juventus, per un altro anno, scadenza 2026. Non rinnoverà il contratto, per la Juventus è un problema e può diventare un’opportunità per il Milan”