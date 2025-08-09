Moretto: “Magpies per Thiaw alzeranno offerta da 25 a 40 mln”
Home > Ultime notizie

Moretto: “Magpies per Thiaw alzeranno offerta da 25 a 40 mln”

Edoardo Pettinelli
9 Agosto, 14:40
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato di un giocatore rossonero in uscita sul mercato. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Solo davanti ad una super offerta può partire Thiaw. In queste ore il Newcastle presenterà una nuova offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan dovrà dire sì o no entro le prossime 48 ore”.

Ancora le sue parole

“Il difensore tedesco ha già detto sì agli inglesi, con cui ha già un accordo. Ora è tutto quindi nelle mani del Milan che dovrà decidere se accettare o meno questa super offerta. Quindi week end decisivo per Thiaw al Newcastle“. 

