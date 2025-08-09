Moretto: “Magpies per Thiaw alzeranno offerta da 25 a 40 mln”

In esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato Matteo Moretto il quale ha detto: “Solo davanti ad una super offerta può partire Thiaw. In queste ore il Newcastle presenterà una nuova offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan dovrà dire sì o no entro le prossime 48 ore”.
Ancora le sue parole
“Il difensore tedesco ha già detto sì agli inglesi, con cui ha già un accordo. Ora è tutto quindi nelle mani del Milan che dovrà decidere se accettare o meno questa super offerta. Quindi week end decisivo per Thiaw al Newcastle“.