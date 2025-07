Moretto: “Bruges non contento dell’atteggiamento di Tare”

Il noto giornalista Matteo Moretto ha parlato della telenovela legata al futuro di Ardon Jashari. Le sue parole...

In esclusiva sul canale YouTue di Fabrizio Romano ha parlato il giornalista Matteo Moretto il quale ha detto: “Il Club Brugge è rimasto sorpreso dalle parole del ds Tare alla Gazzetta dello Sport. I belgi non hanno accolto favorevolmente questa pressione mediatica proprio nel giorno della prima partita di campionato”.

Ancora le sue parole

“Il Club Brugge si è molto infastidito per le parole di Tare che ha ammesso di aver fatto il massimo e che questa sarà l’ultima offerta per Jashari. I dirigenti belgi non sono poi nemmeno contenti del comportamento del calciatore che nelle ultime settimane sta facendo di tutto per andare al Milan. Ora i rossoneri si aspettano una risposta a breve da parte del Club Brugge, già nei primi giorni di questa settimana”.