Morata al Como a titolo definitivo: 12 milioni nelle casse del Milan

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Alvaro Morata sarà presto un nuovo giocatore del Como. Il centravanti spagnolo ex Juventus tra le altre, è pronto a vestire la maglia della formazione comasca. L’operazione si farà a titolo definitivo con il Milan e il Galatasaray che risolveranno il prestito in essere per poi definire il tutto con la squadra allenata da Cesc Fabregas.

Il punto della situazione e le cifre

Il Como pagherà al Milan una cifra pattuita da 12 milioni di euro. Altri soldi che dunque entreranno nelle casse della formazione rossonera derivanti da un esubero. E’ tutto fatto quindi. Mancano solo le visite mediche e le firme ufficiali. Ci siamo.