Monza-Milan, maglie all’asta: il ricavato destinato ad un progetto

Ieri sera alle ore 21:00 è andato in scena all'U-Power Stadium il Trofeo Silvio Berlusconi. A trionfare dopo la lotteria dei calci di rigore è stato il Milan, che ha festeggiato la prima vittoria di questa speciale edizione. Le due squadre sono scese in campo con maglie decorate da una patch speciale che sono state messe all’asta su matchwornshirt.com.