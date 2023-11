Montolivo senza mezzi termini: “Vi dico io chi ha meritato di vincere…”

Il Milan ieri sera è uscito sconfitto dal match contro il Borussia Dortmund. La squadra ha giocato una delle partite più brutte di questo inizio stagione e la situazione è chiara agli occhi di tutti. Proprio per questo motivo il commento anche di ex giocatori è stato molto severo. Ecco le dichiarazioni di Riccardo Montolivo .

"È stata una prestazione matura quella del Dortmund, che stasera ha vinto meritatamente. Il Milan ha avuto un buon periodo nel primo tempo, ma solo per 10-15 minuti, e questo non basta". Parole forti, ma anche molto chiare per una squadra che non è mai (effettivamente) riuscita a mettere in difficoltà la sua avversaria tranne che per qualche minuto iniziale.