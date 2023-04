Montella: “Leao ha giocate da campione vero, gli manca però un po’ di…”

Il risultato di mercoledì scorso non condizionerà? “Impossibile fare calcoli. Sarà una partita aperta, per il Milan non avrebbe senso chiudersi in difesa. A determinare sarà un episodio, un colpo di classe”.

Vuol dire che questo Milan, con Giroud, Theo e gli altri, ha fatto pesare l’esperienza? “All’andata sì, è successo. Il Milan ne ha tratto beneficio, al contrario il Napoli ha pagato in personalità. Si è innervosito troppo. Così ha perso per squalifica Kim e Anguissa, due pedine importanti per la fisicità che portano, ma non fondamentali come Osimhen. Sostituirli sarà più facile”.