Milan, allarme Giroud: forte dolore al tendine d’Achille

C'è aria di preoccupazione in casa Milan, alla vigilia di un match delicatissimo come quello di domani, valido per il ritorno dei quarti di Champions League. A dar pensiero sono le condizioni fisiche di Olivier Giroud. Il francese ieri non ha concluso la seduta, e come spiega la Gazzetta dello Sport avverte ancora dolore al tendine d'Achille della gamba sinistra.

Bisognerà, dunque, valutare nelle prossime ore le condizioni del centravanti rossonero, che potrebbe decidere di stringere i denti e farcela. Le alternative in casa Milan ad oggi non stanno dando garanzie e prendono il nome di uno tra Origi e Rebic hanno deluso anche contro i rossoblu'. Sarà decisivo comunque l'ultimo allenamento che svolgerà il calciatore. Nel caso in cui non dovesse farcela, favorito Rebic per sostituire il numero 9.

Milan, la probabile formazione: — Dopo l'ampio turnover nel match del dall'Ara contro il Bologna, mister Pioli schiererà in campo i titolarissimi. L'undici iniziale non dovrebbe essere differente da quello messo in campo mercoledì sera a San Siro. E' tornato a disposizione Kjaer, il danese è favorito per il posto al centro con Tomori anche se Thiaw e Kalulu sono pronti. In mezzo hanno riposato per 90' sia Tonali che Bennacer, davanti a loro Leao, Krunic e Diaz. In avanti speranze per Giroud, o in caso di emergenza Rebic.