Mondiale, bilancio positivo per i rossoneri: tre certezze e due sorprese

Redazione Il Milanista

Finora i gironi dei Mondiali si sono rivelati abbastanza positivi per il Milan, che all’inizio aveva ben sette giocatori convocati con le rispettive Nazionali. Di questi sette giocatori solo due sono stati eliminati dal torneo, mentre ben cinque sono passati agli ottavi di finale: Theo Hernandez e Olivier Giroud con la Francia, Sergino Dest con gli Stati Uniti, Fodè Ballo-Tourè con il Senegal e Rafael Leao con il Portogallo. Niente da fare per la Danimarca di Kjaer e per il Belgio di De Ketelaere, entrambi eliminati.

Tra le Nazioni che più hanno fatto bene c’è la Francia Campione in carica. Sia il terzino che l’attaccante rossonero si sono messi in mostra e sono stati tra i protagonisti delle prime partite. Theo ha confezionato due assist in due partite, arrivando a quota sei in nove gare in totale con la sua nazionale. Invece Giroud ha messo a segno una splendida doppietta nella partita contro l’Australia, agganciando il record di Thierry Henry. Ora al centravanti serve un solo gol per entrare di diritto nella storia del calcio francese.

Positivo è stato anche l’impatto di Rafael Leaosulla formazione portoghese. Il 23enne ha segnato dopo tre minuti nella prima partita con il Portogallo, mentre nelle altre due partite è entrato dalla panchina regalando qualche strappo dei suoi. Chi ha sorpreso di più è stato Dest con gli USA, avendo fornito un assist decisivo in una partita del girone. Tuttavia proprio gli statunitensi sono stati sconfitti ieri pomeriggio dall’Olanda per 3-1 nell’ottavo di finale. Al contrario Ballo-Tourè non ha ancora esordito nel Mondiale a causa di un infortunio, ma spera di farlo nella fase ad eliminazione diretta.