Il Milan monitora una giovane promessa: attenzione però a Marotta!

Il Milan ha messo nel mirino una giovane promessa danese, ma deve stare attento perchè su di lui c’è anche l’interesse dei nerazzurri

Redazione Il Milanista

Durante questa lunga sosta il Milan ha l’opportunità di pianificare il mercato di gennaio ma anche quello estivo, alla ricerca di quelli che potrebbero essere dei possibili colpi. La società meneghina vuole muoversi per tempo, soprattutto per battere la concorrenza delle avversarie. Tra i profili monitorati attentamente da Maldini e Massara c’è quello di Morten Hjulmand del Lecce. Il talento danese si è messo in mostra con la società pugliese, attirando l’attenzione dei maggiori club italiani.

Il giocatore classe 1999 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ma il Lecce ha un’opzione per rinnovare il suo contratto di un’ulteriore stagione. Il cartellino del danese si aggira oggi intorno ai 12 milioni di euro, ma potrebbe crescere ulteriormente se le sue prestazioni dovessero rimanere come quelle degli ultimi tempi. Il Milan deve però agire per tempo e stare molto attento all’interesse concreto dell’Inter.

Beppe Marotta vorrebbe provare a beffare il Milan, inserendo nell’offerta dei profili interessanti per il club salentino. Il primo giocatore da usare come contropartita è Samuele Mulattieri, che ha segnato quattro gol e fornito due assist con il Frosinone dove è in prestito. Tuttavia la punta non è l’unico asso nella manica: anche Giovanni Fabbian -che sta facendo bene alla Reggina- potrebbe essere inserito nella trattativa. Il rischio è quello di dare inizio a un derby di mercato, con i rossoneri che vorrebbero battere d’anticipo i cugini.