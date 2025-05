Moncada: “Siamo delusi. Conceicao? A fine stagione faremo un punto”

Alle 20:45 il Milan affronterà la Roma allo stadio Olimpico, nel match valido per la 37esima giornata di Serie A. Le parole del dirigente

Alle 20:45 il Milanaffronterà la Romaallo stadio Olimpico, nel match valido per la 37esima giornata di Serie A. Un'occasione importante per i rossoneri per rialzare la testa dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Prima del fischio d'inizio, Geoffrey Moncada è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del direttore tecnico dei rossoneri.

Furlani ha definito la stagione fallimentare. Se è d’accordo e quali sono stati gli errori: "Sono d'accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione, che però ci lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame ora. In questa stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A ed Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia... Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi".

Il futuro di Conceicao: "Abbiamo fiducia in Sergio, ha fatto di tutto per noi. E' arrivato a gennaio e non era facile, siamo qui per supportarlo oggi e a fine stagione faremo un punto della situazione, com'è normale. Fiducia in lui, è un bravo allenatore".

La retrocessione del Milan Futuro in Serie D: "Abbiamo creato il Milan Futuro per creare giocatori. Ci sono stati sette giocatori che hanno giocato in Serie A con il Milan, mai ce n'erano stati così tanti dall'academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. E' stato il primo anno, l'importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D".

Le voci su Lee Congerton: "Non lo conosco, non ho sentito questo rumor. Non posso dire niente su di lui".