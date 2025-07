Milan, mollato Maignan ora il Chelsea punta un ex rossonero

All'inizio del mese di giugno Mike Maignan sembrava destinato a lasciare il Milan per il Chelsea: ora invece i Blues puntano un ex rossonero

Ma ora i Blues potrebbero andare su un ex rossonero . Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club inglese ha messo gli occhi su Gianluigi Donnarumma . Al momento il futuro dell'ex Milan è ancora incerto, con il contratto in scadenza nel 2026 .

Per l'estremo difensore della Nazionale ci sarebbe anche l'interesse di altri club di Premier League, come Manchester City e Manchester United. Dopo la finale del Mondiale per Club, l'entourage di Donnarumma riprenderà i dialoghi con il PSG per capire se si possa arrivare a un rinnovo. In caso di fumata nera, in Inghilterra restano alla finestra.