Milan, Modric vuole iniziare subito: pronto a tagliarsi le ferie

Terminato il Mondiale per Club, il campione croato dirà addio al Real Madrid per unirsi al Milan: il giocatore è pronto a fare meno ferie

Il Real Madrid continua ad avanzare nel Mondiale per Club . I Blancos, infatti, hanno battuto 1-0 la Juventus , andando ai quarti. Per ora nell'avventura statunitense Luka Modric , prossimo giocatore del Milan , ha collezionato 71 minuti .

Terminato il Mondiale, poi, il campione croato dirà addio al Real dopo una lunga esperienza piena di successi, per aprire il nuovo capitolo rossonero . E la sua voglia di cominciare questa nuova stagione con il Diavolo è tanta.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Modric è pronto a tagliarsi le ferie, per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile. L'arrivo a Milanello del centrocampista è previsto già a fine mese, in anticipo rispetto alle previsioni.