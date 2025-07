Modric: “Voglio portare qui al Milan la mia fame di vincere”

Il centrocampista croato Luka Modric ha parlato del suo arrivo al Milan. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a Milan TV ha parlato Luka Modric il quale ha detto: “Prima tutto vengo con molto rispetto per tutti quanti: giocatori, allenatori e società in generale. Voglio portare la mia fame di vincere, aiutare i compagni sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per gudagnare il mio posto in squadra. Non è mai facile, devi lavorare sodo e lottare”.

Sulla Serie A

“Ho guardato molto il calcio italiano, è un campionato molto competitvo che è cresciuto molto. Ci sono molti giocatori croati che militano in Italia e mi piace seguire i miei compagni di nazionale. Ci sono grandi squadre, bravi giocatori. E’ un campionato molto tattico e fisico”.