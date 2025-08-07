Modesto: “Vlahovic è da Juve, si sta allenando e sta facendo bene”

Il nuovo direttore tecnico della Juventus Francois Modesto ha parlato di Vlahovic e non solo. Le sue parole...

In esclusiva a Tuttosport ha parlato il nuovo dt della Juventus François Modesto che ha detto: “Galliani è stata la prima persona che ho chiamato quando ho firmato con la Juventus. L’ho ringraziato molto, sono stato due anni e mezzo con il Dottore ed è stata l’università del calcio. Una persona che mi ha dato tanto, che mi ha insegnato tanto. L’insegnamento più grande? Certe cose le tengo per me, anche quelle con il presidente Berlusconi. Con Galliani ci sentiamo una o due volte a settimana, ma in tre anni mi ha dato tanto”.

Infine su Vlahovic

“Non parliamo di mercato, solo di cose personali. Dusan si sta allenando e sta facendo bene: è professionale. Ed è un giocatore della Juve”.