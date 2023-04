Verso Milan-Empoli, il ricordo della sfida della stagione 1998/99

A due giorni dal match contro l’Empoli, il sito del Milan ci porta in una sfida storica del passato. Il ricordo: “Si avvicina la 29ª giornata del campionato di Serie A, che vedrà i rossoneri sfidare l’Empoli di Paolo Zanetti....

A due giorni dal match contro l'Empoli, il sito del Milanci porta in una sfida storica del passato. Il ricordo: "Si avvicina la 29ª giornata del campionato di Serie A, che vedrà i rossoneri sfidare l'Empolidi Paolo Zanetti. Un'avversaria di qualità, difficile da affrontare, e che evoca bei ricordi al pubblico rossonero. Nello specifico, oggi rievochiamo quello legato alla stagione 1998/99, una vittoria rossonera che fu decisiva nel cammino verso la vittoria del 16° Scudetto.

LO SCENARIO

A San Siro va in scena un quasi-testacoda tra i rossoneri secondi in classifica e i toscani ultimi. Serve un successo alla squadra di Zaccheroni per continuare a mettere pressione alla Lazio di Eriksson, capolista con una lunghezza di margine. 75mila sugli spalti per spingere il Milan verso uno Scudetto che poche partite prima sembrava impensabile: Zac schiera il collaudato 3-4-1-2 con Abbiati in porta, cerniera difensiva composta da Maldini, Costacurta e Sala, Helveg e Guly sugli esterni, Albertini e Giunti in mezzo al campo, Boban alle spalle di Bierhoff e Weah.

GULY CHIAMA E OLIVER RISPONDE

La connection vincente della sfida è quella formata da Andrés Guglielminpietro e Oliver Bierhoff: nella seconda parte di stagione i due si trovano a meraviglia e la loro intesa diventa entusiasmante nel pomeriggio milanese. L'argentino serve il primo assist al tedesco al 32', un centro-basso di sinistro che Bierhoff devia in rete alle spalle di Sereni. Contemporaneamente, al Franchi di Firenze si gioca Fiorentina-Lazio: viola in vantaggio con Batistuta e pareggio pressoché immediato di Vieri. Per espressa volontà di Mister Zaccheroni il maxischermo dello stadio non comunicherà alcun aggiornamento sull'altra partita, ma tra i tifosi le radioline cantano: l'1-1 vorrebbe dire sorpasso a 90' dalla fine del campionato.

POKER E SORPASSO SERVITI

Nella ripresa Guly serve il secondo e terzo assist della partita, a segnare è ancora lui, Oliver Bierhoff, che sale a 18 reti stagionali. A chiudere la festa ci pensa Leonardo su assist di un ottimo Maurizio Ganz. Per completare la festa in questo sabato pomeriggio manca solo un dettaglio, il risultato di Firenze. Al fischio finale di Pellegrino a San Siro, l'attesa è divisa tra gli spogliatoi e gli spalti, ma alla fine la notizia fa esplodere di gioia il popolo rossonero: la Lazio viene fermata sul pari e all'ultima curva di questa Serie A il Milan opera il sorpasso e vola in testa alla classifica quando manca una sola giornata, Perugia-Milan, 23 maggio 1999. E sarà storia".