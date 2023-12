Milan, oggi è atteso Zlatan a Milanello per il colloquio con il gruppo?

Lunedì mattina la società meneghina ha annunciato quanto ci si aspettava da diverso tempo: ovvero il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan . Questa volta il totem rossonero ricoprirà il ruolo speciale di Senior Advisor. Finora, dato l'impegno di Champions non c'è stata l'opportunità per Zlatan di incontrare la squadra.

Tuttosport, infatti, questa mattina ha titolato in merito: "Ibra per la scossa atteso a Milanello e poi a San Siro". Oggi può essere il giorno giusto per il ritorno di Zlatan a Milanello. Possibile, magari vederlo domenica all'ora di pranzo nella sfida interna contro il Monza, dove magari incontrerà una sua vecchia conoscenza: ovvero Adriano Galliani.