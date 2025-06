Di Marzio: “Milan convinto di Xhaka, ma non della richiesta del Bayer”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Sky Sport ha parlato Gianluca Di Marzio il quale ha detto: " Xhaka-Milan , le richieste sono troppo alte. Il Milan sta valutando se affondare su Granit Xhaka, perchè ad oggi la richiesta economica del Bayer è fuori portata per il Milan”.

Ancora le sue parole sulla questione

“I rossoneri non vorrebbero spendere così tanto per un centrocampista over 30. Vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti settimana prossima, ma il Milan oggi ha preferito concentrarsi sulla questione Theo in uscita e sul suo possibile sostituto in caso di partenza con Zinchenko come profilo preferito".