Milan, spunta una pretendente europea per il giovane Wahi

Maldini e Massara iniziano a studiare i primi colpi in orbita futura che possano apportare al gruppo maggior qualità. Tanti sono i nomi che circolano intorno al club rossonero a partire dalla difesa fino ad arrivare all'attacco. Siamo certi però, che la dirigenza meneghina interverrà sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Olivier Giroud, fresco di rinnovo continua a dare garanzie in termini realizzativi ma ha bisogno di rifiatare non essendo più un giovanotto. Discorso diverso per Divock Origi, il quale finora non è riuscito ad incidere. Solamente due i gol messi a segno dall'ex Reds, che oltre allo score negativo sembrerebbe non sentirsi a suo agio in mezzo al campo.