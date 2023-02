Milan, domani in vendita i biglietti per la gara di ritorno contro il Tottenham

Il Milan ha annunciato che da domani partirà la vendita dei biglietti per la gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham

Redazione Il Milanista

Il Milansta attraversando un periodo davvero difficile, uno dei più bui degli ultimi tempi. I rossoneri hanno accusato tantissimo la pausa per il Mondiale e hanno vissuto un gennaio terribile per quanto riguarda i risultati. Alle varie sconfitte in Coppa Italia e nella finale di Supercoppa Italiana, vanno aggiunte anche le tante sconfitte subite in campionato. A questi pessimi risultati si aggiunge anche la sconfitta di ieri nel Derby della Madonnina.

Gli uomini di Pioli sembrano aver perso la retta via, senza sapere cosa fare per superare questa crisi. Il rischio per i meneghini è perdere in queste settimane la possibilità di restare ancorati ai primi posti e soprattutto uscire anche dalla Champions League. I rossoneri non possono rischiare questo e perciò sarà importante fare bene nella gara d’andata contro il Tottenham. Nel frattempo la società meneghina ha annunciato che da domani sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di ritorno.

Sul sito ufficiale del Milan si legge: “AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Tottenham-Milan, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 8 marzo alle 21.00 (le 20.00 ora locale) al Tottenham Hotspur Stadium, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da martedì 7 febbraio alle ore 12.00 e fino ad esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati”.