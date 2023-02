Rinnovo Leao: la trattativa resta ancora in panchina

Malcontento fuori e dentro al campo in casa Milan . L'affare legato al rinnovo contrattuale di Rafael Leao non fa dormire sonni tranquilli. Non ci sono progressi nella trattativa e le parti restano ferme nelle loro posizioni. La tensione che si percepisce in campo è lo specchio di quello che sta succedendo lontano dai campi da gioco. Era attesa proprio in queste settimane la firma del portoghese e invece ancora niente. Nonostante le smentite arrivate dalle due parti, sembra che non si riesca a concretizzare.

Certo è che anche le prestazioni del ragazzo non tranquillizzano e non giovano a favore della trattativa in questo momento. E anche il segnale di lasciarlo in panchina in una partita come il derby -forse- la dice lunga. Il portoghese non parte dal 1' per la seconda volta consecutiva. E ieri mister Pioli in conferenza stampa ha ribadito: “Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter. Leao deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto. Le scelte che ho fatto sono le migliori per ciò che ho visto durante la settimana: Leao non ha le caratteristiche di due punte vicine in verticale”.