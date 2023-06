Milan, gli undici giocatori più costosi dell’era Berlusconi: la classifica

Silvio Berlusconi è entrato nel mondo del calcio nel 1986 e, nei suoi 31 anni alla guida del Milan, ha visto alzare ben 29 trofei. Grazie a lui il calcio non è più stato lo stesso. L’ex presidente rossonero si è reso protagonista di molti acquisti che hanno fatto la fortuna e la storia della società meneghina. In totale l’ex Premier ha speso circa 900 milioni di euro per i giocatori da aggregare alla rosa del Milan . Vediamo la top 11 degli acquisti più costosi dell’era Berlusconi.

In undicesima posizione vi è Fernando Redondo, pagato 17 milioni di euro. Segue in decima posizione Andriy Shevchenko, con il valore di 24 mln. Allo stesso prezzo sono stati acquistati anche Zlatan Ibrahimovic, Alexandre Pato e Ronaldinho. In sesta e quinta posizione vi sono invece Alessio Romagnoli e Alberto Gilardino, pagati entrambi 25 mln. Quarta posizione per Alessandro Nesta, aggiudicato al costo di 31 mln. Sul podio troviamo invece Carlos Bacca (con 33 mln), preceduto da Filippo Inzaghi(36 mln) e in prima posizione Manuel Rui Costa (41 mln).